Eestis ainulaadne siidimaalitehnika jõuab Türile näitusele

Eesti üks omanäolisemaid tesktiilikunstnikke Ilme Rätsep on lõpetanud ERKI moeeriala aastal 1982 ning ligi 30 aastat töötanud TTÜs õppejõuna moedisaini ja kunstiajaloo alal. Tema autorisari "O tempora, o mores" on talletatud Vikerraadios.

Ilme Rätsep on maalinud siidi üle 40-ne aasta, kasutades kuumvaha maali (kuumbatik) tehnikat, mis on kõige arhailisem, töömahukam ja võimalusterohkem.

Inspiratsiooni allikateks peab kunstnik vanu kultuure ja Eestimaa loodust. Osad tööd on seotud fotoga, näiteks rabamaastikud, kus prinditud fotole on hiljem peale maalitud. "Olen tundnud, milline rikkus on olla looduse osa, mitte vaadata metsa vanaema aia tagant. Oli lihtne otsustada, et sel korral teen kõik näitused väljaspool oma kodulinna. Türi on minu mõnele lemmikobjektile (Loosalu raba, Seli raba) väga lähedal," ütleb kusntnik.