Premium liiga hooaja alguseni nädal: millist tulevikku ennustavad Paide linnameeskonnale endised mängumehed?

Andre Mägi: ennustan Paidele algaval hooajal neljandat kohta. Koosseis on suures pildis sama, noored mängijad on kogenumad ja usun, et teatud stabiilsus saavutatakse. Esikolmiku moodustavatele suurtele saadakse vastu küll episoodiliselt, aga mitte piisavalt, et mängida kõrgemale kui neljas koht.