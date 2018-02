Päästeamet tunnustas Järvamaa mehi medalitega

„Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on tema töötajad. Mul on hea meel, et Päästeameti ridades on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on teistele oma tegemistega eeskujuks,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Minu suur austus ja lugupidamine nendele inimestele,“ lisas Tammearu.