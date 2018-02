Paide linnameeskond sõlmis lepingu järjekordse väravavahiga

Kristjan Tamme: „Alustasin meeskonna juures treeninguid selle aasta algusest ning siiani olnud kõik väga sõbralikud ja mind hästi vastu võtnud. Treeningud on kvaliteetsed ja hästi läbimõeldud. Meeskonnal on selleks hooajaks suured sihid ning soovin väga olla abiks nende saavutamisel. Viimase hooaja ebaõnnestumised on andnud mulle kõvasti lisamotivatsiooni, et alustada uut hooaega positiivse tooniga. Olen seetõttu seadnud endale peamiseks eesmärgiks võimalikult palju mänguaega teenida ning seeläbi meeskonda maksimaalselt aidata! Meil on väga lootustandev noor meeskond ning olen klubile ja treeneritele väga tänulik, et saan olla osa sellest.“