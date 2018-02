Külarahvas avab bussijaamas kohviku

Idee bussijaamas sooja jooki ja suupisteid pakkuda küpses külarahva seas ühiselt, kuid ajendiks oli asjaolu, et Müüsleri ausambamäel 24. veebruaril kokku saamine on muutunud heaks tavaks. Lisaks ametkondadele on alati märkimisväärne hulk kohalikku rahvast - just Köisi ja Müüsleri elanikke. Sel korral on pidulik mälestushetk ausambamäel kell 10.45.