«No see maitsmine läks nii, et kõik said magusaisu mõneks ajaks rahuldatud,» ütles Käru Südamekodu juhataja Heli Burmeister lustlikult.

Lisas siis, et kahtlemata oli see tänuväärt ettevõtmine, sest ega iga päev keegi majja torti too. Selle eest tasu küsimata. «Ja veel millist torti! Üks oli seitsmekihiline, muudkui vaata ja imesta. Küsisin meistrilt, kaua sellise tegemine aega võtab, ja ta ütles, et koduahjuga kulus ikka paar päeva,» lausus Burmeister.