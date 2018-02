* Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli auks on enese teadmata teinud ilusa kingituse ka Esna allikate töökas koprapere. Oksi, roikaid ja muda ühiselt kokku mätsides on nad rajanud risti üle allikajärve tammi, mil on pikkust ei vähem ega rohkem kui 100 meetrit.



* Järvamaa on saja aastaga Pandivere nõlvadelt alla nihkunud, kuid püsib jätkuvalt Eestimaa väiksemate maakondade seas. Järva Teataja toob lugejateni faktid ja arvud, mis peegeldavad Järvamaa muutumist 100 aasta jooksul. Nagu selgub, on nii mõndagi ka ajas püsima jäänud või hoopis korduseni jõudnud.



* Teisipäeval maalis kunstnik Pärtel Eelmere Türil Kraavi 5 asuva kortermaja seinale paigaldatud tulekustuti kõrvale rebase, kes hoiab nüüd piltlikult öeldes maja tuleohutusel silma peal.

Seinapilt oli majaühistule auhinnaks eelmise aasta lõpul tehtud tuleohutuskampaanias osalemise eest. Sellise auhinna sai vaid üks kampaanias osalenud maja.



* Pärast haldusreformi kordades suurenenud Paide linn, mis Paide ja Roosna-Alliku valda enda külge liites laienes koguni 443 ruutkilomeetri suuruseks ja seega Pärnu järel suurimaks linnaks Eestis, on nüüd jõudmas niikaugele, et paneb piire paika. Täpsemalt tähendab see, et paigaldama on hakatud Paide linna piire tähistavaid tahvleid.



* Ülehomme pakib Toosikannu puhkekeskuse peakokk Lauri Kabrits autosse viis kilogrammi kaua küpsenud hirve- ja teist sama palju põdraliha ning vurab Tartusse Eesti Rahva Muuseumi valmistama suupisteid presidendi vastuvõtule. Et presidendi kantselei just Toosikannu välja valis ja oma suupisteid esitleda palus, oli põlisest järvalasest peakokale Lauri Kabritsale (43) meeldiv üllatus. «Küllap oleme oma ulukiliha valmistamise poolest kuulsad ja meie külastajate suusti on kiidusõnad ehk levinud,» ütles ta.



* Pole vist kooli, lasteaeda, avalikku linnaruumi, asutust, ettevõtet või kodu, kus Eesti juubeli eel ettevalmistusi ei tehtaks. Teisiti pole see ka Järvamaal. Laupa põhikool sai riigi sünnipäeva puhuks endale uhke seinamaalingu ning lipuvärves kunstikavandile pani sõna otseses mõttes käe alla kogu koolipere.