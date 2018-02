Elamusretk kutsub pühal päeval seiklema

See on vabariigi aastapäeva eriretk Paunküla looduskaitsealale ja sealsetele matkarajadele. Retkele starditakse rühmiti laupäeval kell 11 Tallinna–Tartu maantee äärest Paunküla matkaraja algusest.

Just arutasime korraldajatega, kas eriretkega kaasas käivatele kiluvõileibadele keedame riigi 100. aastapäeva puhul ka munad peale. Üksmeelne otsus oli, et keedame.

Korraldajad lubavad järvedega väiksel alal laiuvat mitmekesist matkarada ja mõningast rabamaastikku.

Kiluvõileivad ja maalingud

Nagu ikka, oodatakse inimesi kohale sinimustvalges rõivastuses ja ülevas meeleolus. Viimast pole tegelikult vaja mainidagi, sest sobilik meeleolu tekib elamusretkede korraldaja Kunnar Karu kogemust mööda eriretkedel alati.

Olgu need Kakerdaja rabas nagu eelmisel aastal või saagu alguse Simisalust nagu 2016. aastal. «24. veebruar on ikkagi pidupäev. Matk, sealt saadav emotsioon ja sinimustvalge lipuga pilt on paljudele vabariigi aastapäeva parim osa,» ütles Karu. «Just arutasime korraldajatega, kas eriretkega kaasas käivatele kiluvõileibadele keedame 100. aastapäeva puhul ka munad peale. Üksmeelne otsus oli, et keedame.»

Karu lisas, et kambavaim on tähtis. «Isegi kui tuled välja ilma kostüümita, siis kohapeal saab alati lasta sinimustvalgeid lippe endale peale joonistada. Nii mõnigi tõsine mees lükkab põse ette ja saab lipu peale. Miks ma mitte. Sellisel päeval!» lausus ta.

Karu ütlust mööda on vabariigi aastapäeva retk erilisem üritus kui tavaretk ning sealt käib päris palju uusi inimesi. «Sel põhjusel oleme retke korralduskohtadena eelistanud rohkem tuntud ja läbipääsetavaid kohti,» sõnas ta.

Karu tõi näiteks jaanuari retke Pärnumaal Eesti-Läti piiri lähedal. «Aastapäeva retk sellises koha kindlasti ei tule. Inimesed tahavad ju minna paraadi vaatama või kodus presidendi vastuvõtule kaasa elada, peame arvestama, et retkepaigast oleks lihtne koju tagasi sõita. Kesk-Eesti ja Järvamaa sobib meile seega eriti hästi,» lausus ta.

Järvamaa on Karu selgitusel elamusretkede korraldajatele päris tuttav kant erinevalt Tartumaast, kuhu tal tartlasena oleks justkui hea ja kodulähedane inimesi seiklema viia, aga kus loodus erinevalt Kesk-Eestis uute ja eriliste paikade avastamiseks suuri võimalusi ei paku.

Olen toas-söön-joon-vaatan televiisorit

Elamusretkede hooaja viimane etapp on 15. detsembril Järva vallas Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus. Tegemist on õhtuse pealampide valguses kulgeva retkega.

Keskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et see on esimene kord elamusretke inimestele keskuse võimalusi kasutada. «Viimaste aastate detsembrid on talviste olude poolest olnud päris lahjad, meie oleme rõõmsad, et uued inimesed avastavad keskuse võimalusi, tuleb juurde kliente ja meie tuntus suureneb,» ütles ta.