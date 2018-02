Maa-ametil valmis EV100 logoga uus Eesti haldus- ja asustusjaotuse kaart

Maa-ameti uuel Eesti haldus- ja asustusjaotuse kaardil on kujutatud Eesti riigipiir ja ajutine kontrolljoon, haldusreformijärgsed omavalitsus- ja asustusüksuste piirid ja nimed, asulate lahkmejooned ja nimed, linna- ja vallavalitsuste asukohad. Samuti on haldus- ja asustusjaotuse kaardil kujutatud suuremad järved ning jõed, teede- ja raudteevõrk, praamiliinid, tähtsamaid lennujaamad ja sadamad, rahvusparkide piirid, geograafilised nimed ning piiriületuspunktid. Kaardile on lisatud maakondade skeem ning diagrammid maakondade rahvastiku ja pindalaga.