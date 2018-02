Politsei pidupäevalistele: varu aega, võta kaasa Eesti lipp, lai naeratus ja naudi pidu!

Politseinikud on 24. veebruaril kõikjal Eestis väljas suuremate jõududega. Kõige suuremad liiklusalased muudatused puudutavad Tallinna, kus toimub aastapäevaparaad. „Paraad tuleb vägev ning võib arvata, et rahvast on tavapärasest rohkem. Seepärast soovitan varakult kohale tulla ja arvestada liiklusseisakutega. Kõige mõistlikum on paraadile tulla ühistranspordiga, sest parkimiskohti on piirkonnas vähe,“ ütles politseimajor Marti Magnus. „Aega tuleb varuda ka maanteedel, kus liigub kaitseväetehnika. Möödasõitudel tuleb olla ettevaatlik, et nendega ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi.“

Magnus rõhutab, et peaproovi ja paraadi ajal kehtib Vabaduse väljakul ja Toompeal lennukeeld. „Homme õhtul kella 18st alates kuni 24. veebruari kella 15ni on piirkonnas droonide lennutamine keelatud. Samuti on 23. veebruaril kella 18st kuni 25. veebruari öösel kella 3ni kehtestatud Tartus ERMi ümbruses lennukeeld, mistõttu on sealgi droonide lennutamine eriloata keelatud. Kui keegi arvab, et talle see keeld ei kehti, siis toome drooni ühel või teisel viisil alla ning võtame hoiule. Droonid ei põhjusta ohtu ainult kogunenud inimestele, vaid ka üle lendavatele õhusõidukitele. Nii et jätke need koju.“