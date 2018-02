Paide linnameeskond sai oma ridadesse veel ühe eksootilise mängumehe juurde

Elevandiluuranniku kõige edukaima klubi 25-kordse tšempioni ASEC Mimosas ridades kahel korral Aafrika riigi meistriks kroonitud Ouattara on esindanud veel Jordaania, Kuveidi ja Katari meistriliiga meeskondi. 2014. aastal sõlmis Ouattara lepingu Poole klubiga Korona Kielce, saades tugevas Poola meistriliigas kirja 9 mängu. Eelmisel hooajal esindas jõuline keskkaitsja Soome esiliigas Oulun Palloseurat, kust lahkus sügisel klubi finantsraskuste järel.

Boliguibya Ouattara: „Mul on väga hea meel, et saime klubiga kokkuleppele ja usun, et meeskond on juba tänavu valmis tegema suure sammu edasi. Minu kohustus on anda igas mängus ja igal treeningul endast parim, et meeskonna kaitseliin muutuks tugevamaks ja usun, et oma kogemusega kujunen oluliseks lüliks. Kuigi hetkel on väljas valitsemas käre pakane, siis küll see ilmgi soojemaks muutub! Platsil näeme!"

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: Nädal tagasi sai meie põhikaitsja Nikita Novopašin raskelt vigastada, sellest tulenevalt pidime kiiresti otsustama, kas läheme oma jõududega edasi või otsime asendust. Analüüsides meie olukorda otsustasime, et toome meeskonda kogenud keskkaitsja, kes on valmis meid kohe aitama. Erinevate asjaolude kokkulangemisel reageerisime kiiresti ja kutsusime Ouattara testimisele. Tema CV on tugev, ta on aastaid Euroopas mänginud: Venemaal, Poolas ja Soomes. Testimise käigus nägime tema kvaliteeti ja usume, et ta on võimeline meie üldist taset tõstma ja sellest tulenevalt oleme temaga sõlminud lepingu. Olen meeskonna komplekteerimisega rahul. Meil on head vihased noored ja kogenud mängijad ning suurepärane tasakaal.“