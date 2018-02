Rahvapidu Paide kesklinnas

Peaminister meenutas oma aastapäevatervituses, et oleme õnnelik rahvas, sest meil on oma vaba riik ja saame siin ise oma elu seada. "Soovin, et me teeksime endast kõik, hoiaksime kokku ja tunneks üksteise ning oma vaba Eesti riigi üle uhkust. Siis saame oma isamaa anda edasi oma järeltulijatele, koos kõigi rõõmude ja saavutustega ning käia vapralt teed järgmise sajandi täitumiseni."