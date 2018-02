Lugejapreemia laureaat jagab kirjutades lootust

Kahro elab Võrumaa metsade vahel. „Tee siia oli ilus. Ilmataat kinkis meile sinise taeva, keskel mustendavad metsad ja kõikjal valge lumi – seda on ülendav vaadata," lausus ta ja juhtis jutu Bernard Kangrole, kelle sünnikodu asus tema omast vaid paari kilomeetri kaugusel ja kes noore mehena oli sunnitud 1944. aastal oma kodukohast lahkuma. „Inimese jaoks, kes on sügavalt armunud oma kodumaasse, oli see raske. Tema luuletustes on nii palju koduigatsust, valu, mis meile on arusaamatu," rääkis ta. „Tihti küsitaksed, kas Võrumaa inspireerib. Ma ei oska seda öelda. Mis on inspiratsioon, kust see tuleb?"