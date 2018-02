* «Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!» ütles Paide gümnaasiumi viiendik Teele Lotte Trug ja ulatas president Kersti Kaljulaidile lilled. Tema taga seisis koolikaaslane III klassist, Iti Õun, kaardiga.

«Aitäh!» vastas president ja Teele Lotte mõtles juba kaaslase eest ära astuda, kui märkab, et president soovis teda kallistada. Teele Lotte kallistas vastu. See oli vaieldamatult päeva õnnelikem hetk. Veel samal hommikul oli Teele Lotte ema Helen Trugile kurtnud pabistamist ja muret, mida küll presidendile öelda. Hiljem sai ta õhinal rääkida, kuidas president oli talle ja kaardi ulatanud Itile öelnud, et nad on nunnud.



* Laupäeval 12 tundi pärast päikesetõusu ehk kell 19.30 tuli 100aastases Eesti Vabariigis Järvamaa haiglas ilmale heledapäine Rebeka, kel oli sünnihetkel pikkust 51 sentimeetrit ja kaalu 2990 grammi.



* Homme lüüakse lukku kogukonna huve teenivate ideede esitamise tähtaeg Türi valla 2018. aasta kaasavasse eelarvesse, kus 25 000 eurot taotleb kümme kavandit. Teist korda valla kaasava eelarve poolt kaasa mõtlema-rääkima palutud valla rahvas on võtnud asja tõsiselt ning ideid, kuhu valla eraldatavat 25 000 eurot paigutada, laekus 31. jaanuariks koguni 19. Nende hulgast sõelus komisjon välja kümme, mis nüüd veel päeva jagu inimeste poolthääli saavad koguda.

Eelmisel korral esitatud 23 ideest jõudsid lõpphääletusele kümme ja siis oli nende kogumaksumus koguni 189 298 eurot.



* «Nii tore, et meie pere ka endale sokid saab! Mul polegi kodus midagi jalga panna,» hüüatas Järva-Jaani päevakeskuses prillidega noormees, endal halli-rohelisetriibulised villased sokid jalas.

Kui isu sokke kududa on suurem kui oma laste ja lastelaste vajadus, siis sünnib mõte kududa suureperede lastele 100 sokipaari. Hea idee leidis toetajaid ja nii valmis käsitöönaistel Eesti juubeliks suisa 111 paari.



* Valgevenes Minskis nädalavahetusel olnud rahvusvahelisel U20 vanuseklassi maavõistlusel võitis Eesti võistkond kaks pronksi. Koerust pärit, kuid Rakveres harjutav ja koolis käiv Johanna Ilves (pildil) tuli naiste 60 meetrti tõkkejooksus ajaga 8,74 kolmandaks ja Henri Sai sai meeste 60 meetri jooksus 7,06ga samuti kolmanda koha.