Järvamaa politseinikke ülendati teenistusastmetes, jagati teenistusriste ja tänukirju

Prefekt Kaido Kõplas soovis tervituskõnes kõigile ilusat juubeliaastat ja sõnas, et käesolev aasta on kindlasti märgiline, sest ka politsei loomisest möödub selle aasta novembris 100 aastat. Kõplas rõhutas ühise tegutsemise ja koostöö edasiviivat jõudu ja ütles, et Lääne regioonis toimuv politsei, pääste, Kaitseliidu ja kohaliku omavalitsuste koostöö on eeskujuks paljudele. „Ainult koos oleme tugevad ja siin ei pea ma silmas mitte ainult politsei ridu, vaid eelkõige regioone tervikuna – kohalikud omavalitsused, politsei, pääste, kiirabi, Kaitseliit, erasektor – kõiki kaasates ja kõiki kuulates sünnivad parimad mõtted ja lahendused meie inimeste jaoks,“ rääkis Kõplas.