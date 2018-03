Paides algavad võimumängud

Eesti muusika- ja teatriakadeemia 28. lennu koostöölavastus „Richard3“ toob lavale inetud võimumängud, mille küüsi inimesed langevad. Richardid, kes tapavad kuninga, et ise kuningaks saada, ei ole meie kõrvalt mitte kuhugi kadunud. Nad kõnnivad meile tänaval vastu, naeratavad meelalt, figureerivad hommikuse ajalehe esiküljel, Facebooki newsfeed'is, õhtuste uudistesaadete ekraanil. Me elame neile kaasa. Nende käes on võim. Milline võim? Aga mis on võim? On see üldse midagi enamat kui illusioon? Kuidas võtab üks inimene teised enda kontrolli alla? Ja kuidas võim lõpuks võimul olija üle võimust võtab?