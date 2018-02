Tõstjad võistlesid Viljandimaal

Algrasused mõlemail 75kg. Meie plaan oli alustada 80kg. Konkurent lisas, 77kg. Meie samuti 77kg. Loosiga pidi Daniil ennem alustama. Läkski ja esimesel katsel 77kg ei õnnestu. Nüüd peaks Armas minema, lisame +3kg. Teine katse Daniil 77kg ja rebis kergelt ära. Temagi läks nüüd kolmandaks katseks raskusele 80kg. Meie käik, viimane +1kg. Vastane läks ikka 80kg rebima. Seega pidi tegema kolm katset järjest. Surusime ta nurka. See oleks olnud ka tema isiklik rekord. Ei õnnestunud. Nüüd meie kord. Tuli esimese katsel 81 kg veenvalt. Konkurendid lahkuvad saalist, olime juba +4kg ees. Et Armast võita on juba vaja tartlastel +5kg tõugata enam. Treenerina kaalusin, mis teha, edu vaja suurendada. Seekord võtsin otsuse vastu, et 84kg rebida. Rekord ju 85kg, ikka õnnestub. Võta näpust, Armas ei rebi seda ei teisel ega ka kolmandal katsel. Poiss ei saanud ennast käima, halb. See oli nüüd kergendus konkurentidele.

Tõukamise soojendus õnnestus. Mõlemal algraskus 95kg. Riskida ei saa, meeskonna võistlus samuti mängus. Võita ju tahavad mõlemad. Senine seis eelmisest aastast tiitlivõistluste osas 2:1 Armasele, kes võitis märtsis EMV ja aprillis ENMV. Sügisel oli Daniil parem EJMV. Ka aasta edetabelis edestas Daniil Armast +3 kg. Läks lahti. Daniil muudab algraskust 97kg, meie ka. Loosi järgselt peab Daniil alustama. Tõukab ära. Armas saab samaga hakkama. Meie edu säilib. Järgmine raskus 100kg! Ei Daniil lisab +1kg. Seda ka meie. Ta teadis, et võita peaks 102kg tõukama. Lisati veel +1kg. Seda tegime ka meie. Ikka lootsin, et Armas nüüd hammastega võidust kinni hoiab ja ka selle enda jaoks uue rekordi tõukab. Daniil tõukab kindlalt teisel katsel 102kg. Armase kord. Võtab kokku?? Saab rinnale ja tõuseb suure vaevaga. Tõukas ja katse loeb! Kas kergem? Kellel? Mis teha, minna 107kg nagu laks kolmandaks katseks Daniil, et saaksime katsekese puhata? Kui ta ära tõukab? Ja meie ei, on ta võitja. Võtsin otsuse vastu, et 104kg tõugata. Puhkust saime küll ainult 2 minutit. Armas saab kangi kuidagi rinnale. Tõukab, peab konkurent 109kg tõukama. See vast on juba liig! Kur.. Armas ei tõuka 104kg. Andsime võimaluse nüüd viimase sõna öelda Daniilil. Minul jalad värisevad. Mis soovid? Teadagi mida. Ja nii läks. Daniil ei saanud 107kg rinnalegi. Võtsime vastu konkurendi õnnitlused. Meie võit. Armaselt uus tõukamise ja kogusumma rekord. See oli päeva võistlus. Täna kolmas meistritiitel klubile ja Armasele viies Eesti noortemeistri tiitel. Lisaks on Armas võitnud veel Eesti noorte meistrivõistlustelt ühe hõbeda ja ühe pronksmedali. Sellega tõusis ta SK Vargamäe läbi aegade edukamaks noortõstjaks medalite arvu poolest. Leho Pendil viis kulda ja üks hõbemedal. Talu Kallel viis kulda ja üks pronksmedal. Heigo Tarasovil viis kuldmedalit. Need neli kanget ongi klubi viiekordsed Eesti noortemeistrid.