Kindlustaja: kogenematud juhid võtavad liiklusõnnetustes liialt agaralt süüd omaks

Seesam kindlustuse kahjukäsitlusosakonna juhi Ly Jõhviku sõnul alluvad manipulatsioonile võrdselt nii vähese sõidukogemusega juhid kui ka naised. „Ehmatusest toibuv inimene võib esiti enda süütuses kindel olla, kuid laseb end siis ikkagi pikema sõidustaažiga juhi enesekindlal versioonil mõjutada ning harvad ei olegi olukorrad, kus süü pikemalt mõtlemata omaks võetakse,“ rääkis Jõhvik. Seesami esindaja sõnul kipuvad just mehed enesekindlalt vaidlema ja seda tihti isegi siis, kui nemad ise õnnetuse põhjustasid.

Kindlustaja soovitab sellistes olukordades rahulikuks jääda, vaadata üle nii sõidukid kui sündmuspaik tervikuna ja mõelda, kas see, mida mulle süüks pannakse, vastab ikka tõele. Ja seda olenemata isiklikust sõidustaažist. Tihti piisab pilgust autode asetusele või liiklusmärgile ning süüdlane ongi selge.

Kui liiklusõnnetuse süüdlane ei tunnista oma süüd või pole selge, kes on avariis süüdi, tuleb kindlasti politseisse helistada. Samuti olukorras, kus avarii süüdlase käitumine on ebaadekvaatne näiteks alkoholijoobe tõttu või sai kahjustada riigivara, milleks on post, piirded, valgusfoor ja liiklusmärk.