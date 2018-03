Lisa Itaaliast ja Elevandiluurannikult – Paide linnameeskond jätkab üllatamast

Kui eelmisel aastal kirjutasime, et Eesti jalgpalli kõrgeimail tasemel, Premiumi liigas kaasa lööv Paide linnameeskond tegi läbi suure verevahetuse, tundus, et teist nii suurt üllatust on raske välja käia. Aga ta sai sellega hakkama. Taas on meeskonnast paljud läinud ja paljud juurde tulnud. Tulijate seas on vägagi eksootilisi tegelasi, nagu itaallasest väravavaht ja kaks Elevandiluurannikult pärit mängumeest.