* Sellest, et Paide kesklinnas peab olema avalik tualett, on räägitud aastaid. Sügisel olnud kohalike omavalitsuste valimistel andsid kõik erakonnadki lubaduse, et nelja aastaga probleem laheneb.

«Tehtud!» võivad kohalikud poliitikud raporteerida, sest tänasest ongi kesklinnas Pizzakioski kõrval avalik tualett, mille on sinna rajanud kohalik ettevõte AS Kuma, kes hakkab seda linnale rentima.



* Viinamarjalehtede sisse peidetud maitsev täidis, kergelt vürtsikas hummus, valgete ubadega seest soojendav supp ja mõni eestlasele suhteliselt hääldamatute nimega roog – need oli mekkida väljas teisipäeva lõunal Paide Wabalinna majas. Valget hidžaabi kandev tumedasilmne naine asjatab laua ääres, kühveldab kannmikserisse koostisaineid ja asub seda kõike siis hummuseks mikserdama. Uudistajaid on omajagu, aeg-ajalt võtab keegi julguse kokku ja uurib konarlikus inglise keeles ühe või teise koostisaine kohta. Süüriast pärit Alaa vastab lahkelt.



* Tänasest jõustuvad muutused kahe maakonnaliini ja kahe maakonda läbiva kaugbussiliini sõiduplaanis.



* Eelmisest kolmapäevast hakkas Paides Pärnu tänaval veoautodele kehtima uus liikluskorraldus, mis lubab Pärnu poolt linna sõites kasutada peatänavat vaid Amservi autokeskuseni. Muudatusest tulenevalt kandub veoautode liiklus nüüd Raudtee tänavale.



* Kui eelmisel aastal kirjutasime, et Eesti jalgpalli kõrgeimail tasemel, Premiumi liigas kaasa lööv Paide linnameeskond tegi läbi suure verevahetuse, tundus, et teist nii suurt üllatust on raske välja käia. Aga ta sai sellega hakkama. Taas on meeskonnast paljud läinud ja paljud juurde tulnud. Tulijate seas on vägagi eksootilisi tegelasi, nagu itaallasest väravavaht ja kaks Elevandiluurannikult pärit mängumeest.



* Ühes õiges seikluses on müstikat, fantaasiat, metsa eksimist ja sealt välja jõudmist, loomad ja lohed, pahadega võitlemist ja loomulikult võitu nende üle. Nii arvasid lapsed, kes soovivad peaosa uues lastefilmis «Erik Kivisüda». Teisipäeval jõudsid filmi tegijad peaosaliste otsinguga Paidesse, kuid sellist massi nagu «Eia jõulud Tondikakul», kus väikseid poisse ja tüdrukuid oli kohal üle saja, sel korral ei olnud.



* Pühapäeval käis Käru põhikooli õpilane Maria Palling Tallinnas salvestamas oma osatäimist üle-eestilises muusikalavastuses «Klaveriloomad. Elu muusikas». Üle Eesti valiti välja kümme last, kes muusikalavastuses peaosa mängivad. Järva- ja Raplamaad esindab Maria Palling. Nagu teisedki lapsed, esitab ta kontserdi lõpulugu. Salvestus kestis kolm tundi ja klaverimängu kõrval tuli Marial ka näidelda.