Saja aasta pärast suhtleb inimesega kingapaargi

Maire Raidvere

Järvamaa haigla õendusjuht

Aga kui keegi saab aastal 2018 või siis saja aasta pärast aastal 2118 minu kirjatükist positiivse emotsiooni, siis ongi see oma eesmärgi täitnud.

Kui inimkonnal jagub aru tõmmata pidurit üleilmsetele keskkonna muutusi põhjustavatele teguritele ja vältida suuri sõdu, mis võivad tuua kaasa katastroofilised tagajärjed, võiks ju arvata, et saja aasta pärast on maailm üks tore ja turvaline paik, kus inimkond saab oma evolutsiooni jätkata.

Kindlasti on suuresti muutunud absoluutselt kõik eluvaldkonnad. Laptop, millel ma seda kirjatükki kirjutan, on ilmselt juba paarikümne aasta pärast ammune museaal ja toob tolle aja noortel muige näole.

Kui viimase paarikümne aastaga on inimene loonud praegusel kujul IT-maailma ning tegelenud arvutite ja programmide disainimisega, siis järgmise saja aasta jooksul õpime hoopis teisel tasandil tundma inimese rakke ja geene ning neid meile sobivalt disainima.

Sellest saab alguse ilmselt hoopis nn uue inimese algus. Õpime looma uusi kudesid (nt lihaskude, luukude, närvikude) ja kasvatama tüvirakkudest uusi organeid.

Raku- ja geenidisainiga kaasneb kindlasti tänapäeva meditsiini totaalne muutumine ja isegi kadumine, sest selliseid haigusi nagu praegu lihtsalt enam ei esine. Ka näiteks inimese käsitööd operatsioonisaalides «inimeste remontimiseks» pole enam vaja.

Võiks ennustada, kas naised saja aasta pärast veel viljastuvad ja sünnitavad nii füsioloogiliselt nagu praegu. Pakun välja, et igasuguste riskide vältimiseks on võimalik saada geneetiliselt ja rakuliselt terveks «disainitud» lapsi ka spetsiaalses kehavälises tehiskeskkonnas.

Seega tõuseb inimeste tervelt elatud eluiga tõenäolist seninägematute arvudeni ja sajaviiekümneselt võiks osa inimesi oma juubelit pidada küll!

Inimese elu mõjutab ja muudab ka väga oluliselt tehisintellekti areng, seega pakun välja, et kõik praegune mitteelus meie ümber hakkab saja aasta pärast elama ja meiega suhtlema – alates lauanoast, riidekapist ja kingapaarist ning lõpetades robotitest koduhoidjate ja enamiku füüsiliste tööde tegijatega.

Virtuaalreaalsuse võimalusi ja muudatusi meie elus saja aasta pärast on eriti keeruline ette kujutada, aga et halogrammi kasutades on juba praegu võimalik muuta reaalsust ajas, siis näitkes koolimaja kui sellist küll ei kasutata ilmselt enam sellise õppe läbiviimiseks nagu tänapäeval, vaid tehnika arenedes korraldub õppeprotsess kardinaalselt tehniliseks ja koolimajades käiakse ehk paremal juhul sotsialiseerumas.

Kuna inimkond avastab ka uued keskkonnasäästlikud energiaallikad, siis praegused fossiilsed kütused ja muud energiaks kasutatavad materjalid/ained on kauge ajalugu.

Nanoosakesed ja muud uued veel avastamata alternatiivid muudavad kogu meie praeguse energia, transpordi- ja tootmissüsteemid. Kummiratastel bensiiniauto on ilmselt kauge ajalugu.

Mis on saanud Paidest saja aasta pärast? No parima stsenaariumi puhul võiks see olla üks väike nn luksuslik roheline oaas, kus elukvaliteet on kõrge, sest linna suurenemisele on piirid seatud, sest ümberkaudne viljakas maa on kõrge väärtusega ja toodab luksuskaupade kategooriasse kuuluvat ökotoitu.

Kõik linna praegused paneelmajad on kadunud ja 3D-printerite abil on siia ehitatud kaunid energiasäästlikud ja ökoloogilised kõrghooned.

Elanikkond on umbes viiekümnekordselt suurenenud, kuna rahvastiku hulk maakeral on samuti palju korda kasvanud ja kliimamuutustest tingituna on paljud praegused elukeskkonnad muutunud ebasobivaks.

Vaatamata sellele, kes on need inimesed, kes siis Paides elavad, on nad rõõmsad, rahulolevad ja oskavad olla õnnelikud.

Viha, vihakõnet, kadedust ja vägivalda ei tunta, sest närvirakkude disainimisel oleme õppinud oma ajurakke õpetama tundma vaid positiivseid emotsioone ja empaatiat.

Paidelaste põhilised tegevusalad on uute vaimsete, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste väärtuste loomine. Kuigi Marsile on võimalik soetada elamukrunt soodsalt, siis Paidest lahkuda ei soovita.