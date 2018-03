Kiire interneti võrguteenus muutus maapiirkondades neljandiku võrra soodsamaks

„Arvestades võrgu kogukasutuse kasvu ja meie kasumit mittetaotlevat majandamismudelit on võimalik hinda taaskord langetada. Senine kogemus näitab, et madalam hind ärgitab kliente veelgi rohkem kiupaari rentima, et võrkude kvaliteeti tõsta ja seeläbi pakkuda ka lõppklientidele paremaid internetilahendusi,“ selgitas võrku arendava Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juht Priit Soom otsuse tagamaid.