Järva Teataja ajakirjaniku tööd märgati ja tunnustati kõrgel tasemel

Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et kolm auhinnakandidaati üle-eestilises konkursis näitab, et Järva Teatajas töötavad oma ala parimad. «Oluline on see, et see pole ühekordne sähvatus. Anne Põder oli olemuslugude kategoorias kandidaatide seas ka möödunud aastal ja Dmitri Kotjuhi fotod on aastaid esiletõstmist väärinud,» lausus ta.