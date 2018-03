Täiskasvanud õppijate hulk tõusis rekordilise 17,3 protsendini

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak märkis, et tegemist on väga hea tulemusega. „Täiskasvanud õppijate hulga suurenemine osutab, et enesetäiendamise võimalused on üha kvaliteetsemad, paindlikumad ja inimestele paremini kättesaadavad,“ ütles Haidak. „Erilist rõõmu teeb see, et just madalama haridustasemega täiskasvanud, kes seni on elukestvas õppes tagasihoidlikumalt osalenud, tunnevad suuremat huvi uute teadmiste ja oskuste omandamise vastu, mis aitab kaasa nii nende tööalasele edukusele kui üldisele eluga rahulolule.“