* Praegu käivad Sämmi Grilli laiendustööd, mis peaksid Mäo Investi juhataja Enno Vaabi selgitusel valmima maiks ja siis on söögisaalis ligi 50 ruutmeetri põrandapinda juures ja praegusele 44 istekohale tuleb 25 lisa.

Lisakohti on Vaabi ütlust mööda vaja just pidupäevade ajal, kui rahvast käib einestamas tavapärasest rohkem ja kui konverentsidel on rohkem rahvast.

Juurdeehitis tuleb senise terrassi pinnale ja kohe, kui ilmad lubavad, rajatakse kõrvale uus terrass, et soojal ajal ka vabas õhus einestada või kohvi juua.



* Koduse vägivalla tõttu vajas eelmisel aastal tugikeskuselt nõu ja abi 164 naist, mida on oluliselt rohkem kui aasta varem. Lisaks riigi toetusrahaga tegutsevale teenuse osutajatele toetavad naisi vabatahtlikud. Eelmisel aastal pakkus vägivallaohvritest naistele Järvamaal abi kaks mittetulundusühingut. Riikliku rahastusega MTÜ Eluliin aitas aasta jooksul 130 naist, lisaks lapsed, kellega kokku oli abisaanuid 134. Peale selle jätkas kolme vabatahtlikuga tegevust MTÜ Järva Naiste Tugikeskus, millel oli abistatavaid 34.



* Viimase kahe nädala pakane on valmistatud paljudele meelehärmi: küll ei lähe autod käima, küll toad piisavalt soojaks. Ühesõnaga kõik on halvasti. Kas ikka on? Jääradu tegevate meeste meelest on kõik kõige paremas korras. Laupäeval tulevad esimesed võistlusedki.



* Urr! uriseb kaheaastane malamuudipreili Scarlett, kui jalutusrihma näeb. Uriseb ta oma parenaise Eeva Õuna (25) peale, uriseb suurest rõõmust, mitte kuidagi pahatahtlikult. Tähendab rihm ju peatset jalutuskäiku või jooksuringi. Korraga vabalt viis kuni kümme kilomeetrit. Tegelikult on Scarletilt ükskõik, kas Eeva tuli parasjagu 12 tundi kestnud öö- või päevavahetusest patrullpolitseinikuna Järvamaal või avariipolitseinikuna Lääne-Virumaal. Koer vaatab otsa, toetab koonu mõtlikult peopesale ja uriseb. Ka jalutusrihma peale. Inimkeeles võiks see tähendada midagi sellist: «Aitab nüüd küll siin toas passimisest. Läheme õue! Jalutama!»



* Tänavu 30. jaanuaril täitus Anton Hansen Tammsaare sünnist 140 aastat ja neljapäeval, 1. märtsil möödus tema surmast 78 aastat. Laiast silmaringist ja huvidest on kirjaniku sünnikodus, Tammsaare-Põhja talus vaadata, nuusutada, kompida ja maitsta näitus Tammsaare elukäigust, huvidest, iseloomust ja tugevast töötahtest. Kõigest sellest, mis on kujundanud kodanik Anton Hansenist kirjanik Tammsaare.