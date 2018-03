Proovirännakuni Karinul on jäänud nädal

Korraldajad annavad teada, et Järvamaal, Karinu külas toimub 10. märtsil algusega 12 Karinu Proovirännak II. Tegemist on sportliku ettevõtmisega, mis on sobilik kõikidele, kel soov näha kaunist Järvamaad ning ennast matkarajal proovile panna.