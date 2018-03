22. veebruaril toimunud riigikogu infotunnis märkis kultuuriminister Indrek Saar, et kuigi kultuuriväärtuste hoidmine on riigi põhiseaduslik ülesanne, on märgatav osa meie rahvuslikust rikkusest hävinemas, sest ligi 25 protsenti Eesti ehitismälestistest on halvas või avariilises olukorras.