Järva Teatajaga võttis ühendust murelik lugeja, kes kurtis, et Paide bussijaama avamisinfost ei loe välja, et riigipühadel (nagu tavalisel pühapäevalgi) on see avatud tund aega hiljem ehk kella kaheksast hommikul. Ka olevat lahtiolekuaeg praegust külmalainet arvestades ootajatele liiga lühike. Kuidas selgitate?