* Möödunud aastal tõusis Järvamaa keskmine palk viis protsenti 994 eurole. Võrreldes riigi keskmise palgaga teenib järvalane kuus 227 eurot vähem ja vahe aina suureneb tema kahjuks.



* «See on täielik bardakk!» teatab eakas aravetelane Galina Jermolajeva, kui saab teada, et Aravetel on soojatoru lõhkenud. Jälle. Tema majanaabrid nõustuvad. Nad elavad trassi lõpus, väidetavalt kõige külmemas majas.



* Laupäeval avastas Paide linnas Laimetsa küla metsades uidanud jahimees lumevallil kössitamas uhke kotka, kes ei suutnud lennata. Majesteetlikule linnule kutsuti abi ning saadeti paranema Eesti maaülikooli loomakliinikusse.



* On haruldane, et üldtantsupeol on kavas tants, mis tehtud järvalase heliloomingule. Järgmisel suvel näeb aga suisa kaht täiesti uut tantsu, mille muusika autoriks meie oma inimesed.



* Laupäeval esitles Saara kirjastus Tartus asuvas Eesti Rahva Muuseumis (ERM) värsket raamatut «Eesti silmuskudumine 2. Sukad ja sokid». Kui kirjastuserahvas esmalt arvas, et ERMi raamatukogu on piisavalt suur, et üht esitlust korraldada, siis lõpuks selgus, et kohale tulnuid oli pooleteisesaja ringi ning saal sai tihedalt publikut täis. «Oleks ikka pidanud Hurda saali rentima,» ütles Eesti rahvuslikku soki- ja sukapärandit tutvustava raamatu autor ja Saara kirjastuse käsitööraamatute toimetaja Anu Pink naljaga pooleks.



* Türi valla parim ettevõtte Weide Invest OÜ on vajalik kõigile, kes oma tooteid lõikavad, tükeldavad, pakendavad, aurutavad, keedavad, suitsutavad, sest kõik see puudutab nende tööd.



* Laupäeval Tallinnas sisehallis oma kümnendat Premiumi liiga hooaega alustanud Paide linnameeskond sepistas poolehoidjatele ilusa üllatuse, võttes 1:1 viigi FCI Levadialt.