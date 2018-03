Uusaastaööl pumppüssist tulistanud mees mõisteti süüdi

Kohus ei pööranud Mikku karistust täitmisele, kui ta ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.



Lääne Ringkonnaprokuratuur süüdistas Mikku selles, et ta saabus autoga möödunud aasta esimese päeva varahommikul kella viie ajal Türil erapidu võõrustanud Kanarbiku hoone ette. Autost väljudes tulistas ta pumppüssist lasu õhku, sihtis hoone ees olnud inimesi ning tegi nende suunas liikudes veel kaks lasku õhku ning ühe, mis tabas maja akent. Selle peale jooksid majast välja peol külalistena viibinud Tõnu ja tema poeg. Tekkis rüselus, mille käigus tulistas Mikk veel ühe korra, tabades pargitud sõiduautot.



Kohtus viimast sõna saanud Mikk ütles, et ta ei soovi midagi öelda, kuna ei mäleta midagi.



Kohus mõistis kannatanutele välja tsiviilhagid kogusummas 3026 eurot.

Mikk peab tasuma menetluskulud kogusummas 1914,48 eurot. Kohus lahendas asja üldmenetluse korras. Kohtuotsus jõustunud ei ole.



Antud sündmusega seoses on Pärnu Maakohtu menetluses ka Tõnu kriminaalasi.



Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab Tõnu raske tervisekahjustuse tekitamises, kui sellega on tekitatud oht elule ning püsiv tervisehäire. Kui Tõnu pojal õnnestus relv kätte saada, võttis Tõnu selle enda kätte ning lõi maha surutud Mikku relva kabaga vastu pead ja nägu vähemalt kolm korda ja nii tugevasti, et mees sai tõsise trauma ning kaotas teadvuse.

Kohtuistungid seoses Tõnu kriminaalasjaga alles käivad.