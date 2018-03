Tantsijad ootavad oma seltsi lauljaid ja pillimängijaid

Järvamaa 2018. aasta laulu- ja tantsupeo «Oleks minu olemine» läbivaks teemaks on mets. Metsapuud on nii järvamaalastele kui kõigile eestimaalastele aastatuhandeid peavarju andnud - kõrvetava kuuma ja külma eest, vihma ja vilu tuule eest; olgu teekäija või töötegija ülemast või alamast soost. Nõnda on oma raamatus „Puud ja inimesed“ kirjutanud etnoloog Ants Viires. Ta on samas lisanud: “Kui inimene ühendab järjekordse eluaasta kogemused sujuvalt eelmistega, siis puu keerab ette uue aastarõnga, pidades juhtuma hakkava üle hoolikalt arvet - tulevastele teadmiseks ja õpetuseks.“

Peo peategelaseks on üks Järvamaa vana peremees, kes meenutab oma läbikäidud eluteed. Päris sada aastat veel turjal pole, aga ega palju puudu ka jää. Mälestusi noorusest ja lapsepõlvest jagub kuhjaga nagu Karinu kuuskedel käbisid ja unistusi tulevikuks jätkub nagu Raudemetsa männil okkaid.