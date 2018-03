Neljapäeval on rahvusvaheline neerupäev

Kroonilisele neeruhaigusele ja selle tüsistustele tähelepanu pööramiseks tähistatakse rahvusvahelist neerupäeva igal aastal märtsikuu teisel neljapäeval alates 2006. aastast, sest neeruhaigused kulgevad varjatult ja väga paljud inimesed ei ole neeruhaigusest teadlikud. Elanikkonda hulgas esineb kroonilist neeruhaigust ligikaudu 10-14% ja just naistel esineb neeruhaigusi sagedamini kui meestel.

Kui peamisteks kroonilise neeruhaiguse põhjusteks elenikkonna hulgas on diabeet ja kõrgvererõhktõbi, siis mõned neeruhaigused on eriti tüüpilised naistele, näiteks luupusnefriit ja äge või krooniline püelonefriit. Raseduse ajal on väga oluline tähelepanu pöörata kuseteede infektsioonide õigeaegsele ravile ja krooniliste neeruhaiguste varajasele avastamisele ning ravile.