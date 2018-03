* Veebruarikuuga lõppenud hundijahihooaega ei pea Järvamaa kütid kõige õnnestunumaks, sest lasta lubatud 13st hundist jäi püssitoru ette kümme. Jahiõnne kahandasid ebasobivad ilmaolud ja õigel hetkel puudunud laskmisload.



* Võiks ju arvata, et külmade ilmade tõttu jääb hilisemaks ka kurgikasvataja esimene värske saak, kuid võta näpust, on hoopis varasem ja seda tänu õnneliku lõpuga tööõnnetusele.



* Mure toasoojaga Aravetel jätkub. Lisaks korterelamutele on jahe ka koolimaja, mistõttu on õppetöö keskkoolis häiritud. Järva vallavanem Rait Pihelgas selgitas, et seoses katlamaja rikkega ei ole tagatud Aravete keskkooli hoones õppetööks vajalik temperatuur, mistõttu ei ole sel nädalal koolis tunde toimunud. Täna, 8. märtsil on I–XII klass õppekäikudel, mis saab aga homme, selgub päeva jooksul.



* Möödunud aasta 1. jaanuaril Türil pumppüssiga paugutanud ja sellega inimesi ähvardanud 25aastase Mikk Merisalu mõistis Pärnu maakohus eile süüdi avaliku korra raskes rikkumises ja määrast talle karistuseks kolm aastat vangistust. Kohus ei pööranud Merisalu karistust täitmisele, kui ta ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.



* Aastaid toimus tööd otsivatele ning töötavatele ja õppivatele inimestele suunatud mess aprillis ja Paides, tänavu aga mitte.



* Türi vallavalitsus kogub kuni 15. märtsini vallaelanike, eelkõige Türi linna elanike ettepanekuid selle kohta, kas õhtusel ajal pärast kella 19 peaks marsruudil Türi kesklinn–Väike-Pärnu–Ujula–Tehnika käigus olema täiendav bussiliin.



* Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses talvefestival. Pühapäeval on traditsiooniline Jaak Mae suusavõistlus, lumelaudurid sõidavad sel ja ka järgmisel nädalavahetusel.