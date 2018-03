Kerjav noormees otsib hõlptulu: sain Paide ööklubis peksa, palun piletisõiduraha

Paide linna piirkonnapolitseinik Eeva Õun ütles, et võõrale inimesele raha andmine pole keelatud, kuid politseinikud paluvad kõigil olla tähelepanelikud, kuna väidetav abivajaja võib tegelikult olla ärakasutaja. Samasuguse käitumismustriga noormehest on teada antud ka Rakveres.

Virumaa Teataja kirjutas noormehest nii: vabariigi sajanda sünnipäeva puhul saabus Rakverre salapärane kollakasblond näitekunstnik, külakostina kaasas stand-up-tragöödia “Saaremaa mees esmakordselt Rakveres”.

Sisukokkuvõte lühidalt järgmine. Väidetavalt Orissaares Mäe tänaval elav saarlane on mitmesuguste ootamatute ja õnnetute asjaolude kokkusattumise tõttu juhuslikult Rakverre sattunud, taskuis tuhisemas ainult tuul, ning otsib nüüd võimalusi kiireks kojupääsuks. Igatsuse täitumiseks tõuseks kõige parem abi tagasihoidlikust sularahaga toetamisest.

Kui münte ega kupüüre ligi olema ei juhtunud, nõustus mees varmalt ka sellega, et kulgeb koos publikumiga lähima pangaautomaadini. Et eeskava igavaks ei muutuks, lisas artist pidevalt detaile, näiteks haarava, üksikasja­rohke episoodi teemal, kuidas ta just eelmisel õhtul kõrtsis paljaks varastati, ning muutis ka esineja­nime: vaheldumisi kandis mees Rauno Sammeli, Mihkel Mägisoo, Toomas Mägi ja Mihkel Toomi ­nime. Usinus ning anne tasusid ära – hiljemalt 11. veebruaril alanud ja tõenäoliselt 5. märtsil lõppenud turnee tõi ühemeheteatrile puhtalt sisse neljakohalise summa ja esemelise tunnustusena paari käpikuid.

Kõigil, kes puutuvad kokku noormehega, kes sarnase skeemi alusel raha küsib või omavad tema kohta informatsiooni, palutakse sellest teada anda piirkonnapolitseinik Eeva Õunale telefonil 5558 1763 või e-posti aadressil eeva.oun@politsei.ee.

Piirkonnapolitseinik Eeva Õuna kinnitas, et ka Järvamaa on leidunud heauskseid inimesi, kes on noormehele raha andnud. „Alates sellest kui läks esimene teade selle nädala alguses meediasse, on minuga ühendust võtnud vähemalt kümmekond inimest, kes sellele noormehele raha on andnud,“ sõnas ta. „Jutt on mehel üldjuhul sama- ta jäi võõras linna hätta, said näiteks ühes Paide ööklubis peksa ja vajab nüüd kojureisimiseks raha. Antud rahasummad jäävad 10 ja 15 euro vahele.“