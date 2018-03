*Juba mitu kuud on paidelastele silma jäänud linnas ringi luusiv haigusest vaevatud rebane, kes ei pelga enam inimesi ega koduloomi ning otsib koduhoovidest hõlpsamat toidupoolist. Järvamaa jahindusklubi tegevjuht Lauri Ellram ütles, et nad on haigest rebasest teadlikud ning tegelevad tema püüdmisega. Ta ütles, et jahimehed püüavad rebast eluspüügipuuri, mitte lõksuga. «Söödaks pandud mestloomajäänuste ja kopranõre peale võivad puuri uudistama minna ka kassid ja me ei taha, et nendega midagi juhtuks,» põhjendas ta. Loodetavasti õnnestub neil peagi rebane tabada ja lastevanemad ei pea enam muretsema, et lapsed võivad kelgumäel haige reinuvaderiga kokku trehvata.

*Laupäeval kell 13 hakatakse Türi vallas Väätsal, Väätsa–Reopalu 4,5kilomeetri pikkuse kergliiklustee ääres ületama lumememmede ehitamise maailmarekordit ja voolima Eesti kõrgeimat lumememme. Ettevõtmise eestvedajad olid ametis juba eile ja paar-kolm memme on kerkinud. Lauri Läänemets tunnistas, et uut lumememmede paraadi ootasid inimesed juba mullu, kuid et talvised olud puudusid, jäi ettevõtmine ära. «Sel aastal on paraadist kaks kuud räägitud. Esimest korda tahtsime ettevõtmise ära teha veebruari alguses, kuid ilmateade muutus meile ebasobivas suunas,» meenutas ta. «Sellel nädalal läksid asjad uuesti käima, kolmapäeval oli koosolek, neljapäeval kahtlesime veel poole päevani, kuid siis võtsime mõtte töösse.»

*Mis seostub inimesel mesilasega? Südasuvine päev, pisut lääpavajunud mesilastaru aianurgas, töökad sumisejad lendamas õielt õiele, täitmas kärge kuldkollase meega. Türi vallast Kärust pärit Vahur Mäesalu mesilane, nii mootorratta kui automaailmast osiseid saanu, on sootuks teisest puust putukas. Mesilasega saab seda krossikarti (teatakse ka kui Crosskart Xtreme või Speedcar Xtreme – toim) võrrelda vaid kuldkollase värvuse pärast. «Tegemist on mootorratta mootoriga varustatud väga kiire ja agressiivse putukaga,» iseloomustab Vahur Mäesalu oma sõiduvahendit.

*Täna õhtul, kui Paide muusika- ja teatrimaja publik W. Shakespeare «Richard³» esietenduse eel mobiiltelefone välja lülitab, tõmbab Joosep Uus turja kühmu ja ...on kuningas. «Vahtige, kuis olen nõiutud! Mu käsi kärbatand!» hüüab ta teise vaatuse alguses vahetult enne seda, kui tema jalgealust järjekordne laip sillutab. Richard III ema mängiv Ene Järvis nendib, et laipu tekib lavastuse käigus tõesti palju ning kuigi tänapäeval poliitikud otseselt kellegi pead maha ei võta, on see valdkond sama julm kui näidendi kirjutamise ajal. Võimust, võimalustest ja inimvõimete piiridest on ka Eesti muusika- ja teatriakadeemia 28. lennu koostöölavastus «Richard³».

