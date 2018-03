Paide linnameeskonna talgupäevale jättis meeskond tulemata

Eksisid need, kes arvasid, et talgupäeval on kohal ka Paide linnameeskond. Klubi tegevjuht Jaanus Pruuli selgitas, et see oli küll algne plaan, kuid hooaja algus on olnud parajalt segane. Ilma tõttu on osad mängud edasi lükatud, osad peetud sisehallis jne. Nii kohtus ka linnameeskond reede õhtul Floraga ning otsustati, et järgmise päeva hommikul kohe Paidesse sõitma ei hakata.