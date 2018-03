Paide linnameeskond peab täna õhtul esimese kodumängu

Paide abitreener Erki Kesküla: „Käesoleva hooaja esimene mäng Paides. See fakt ei jäta fantaasiateks, et kuidas tahame esineda, just palju ruumi. Reedene mäng (0:6 kaotus Tallinna Florale) peab saama unustatud ja Vaprusesse tuleb suhtuda ülima tõsidusega. Loodetavasti leiavad ka fännid tööpäeva lõppedes tee staadionile.“