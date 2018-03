Toitlustusettevõtja puhastab inimeste meeli

7. märtsil postitas Paides Pisi kohvimaja pidav Piret Hansman oma suhtlusvõrgustiku Facebook lehele, et tal on suur rõõm pakkuda kaunis salongis Accsess Barsi ja Facelifti kehaseansse. „Barsi seanss on suurepärane tööriist meele puhastamiseks vanadest mõtetest, uskumustest, käitumismustritest või emotsioonidest lahti logimiseks. See on võimalus imeliselt kergesti, ilma nn “sibulat koorimata” vabaks saada polaarsusest ja kõikidest piirangutest, mida me endale seadnud oleme. Bars muudab meid teadlikumaks,” lisas ta.