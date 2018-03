Paide sai viigi, mis ei rahuldanud mitte kedagi

"See viis, kuidas meile väravaid lüüakse, paneb kahtluse alla kogu selle ürituse väga suure küsimärgi alla. Mõtlen seda tööd, mida me igapäevaselt teeme," ohkas peatreener mängujärgselt. "Ma ei ole rahul sellega, et me kingime vastasele väravaid. Mäng oli täiesti meie kontrolli all, Pärnu oli kaitses tubli ja meie ei suutnud seda müüri üle mängida, hoopis lasime endale väravaid lüüa. Kogu tänane päev on olnud suur pettumus."