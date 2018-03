Aravete Agro silohoidla kandideerib aasta betoonehitiseks

„Eesti ehitusturg on tõusujoonel, mida näitab ka meie võistlus, kus on esindatud nii tööstus- kui põllumajandusehitus, elamud, büroohooned ja tervisekeskused,” sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots.

Tiit Rootsi sõnul on tähenduslik, et Betoonipäev saab jälle toimuda võistlusel osalevas uues kultuuriehitises. “Meil on heameel viibida uues Eesti Filmimuuseumis, mis on taaskord heaks näiteks sellest, kuidas rahva raha tasub betooni valada.”