Paide linnameeskond avas viigiga kodumängude hooaja

«Meil on veel aega, seis on viigis,» ütles kohapeal kohtumisele kaasa elanud Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe kuus minutit enne normaalaja lõppu. «Oluline on lõpptulemus. Kui tuleme välja ja saame võidupunktid kätte, on kõik hästi ja unustame teisipäevase ning reedese mängu ja paneme need rabeda hooaja alguse süüks. Viik Pärnuga kindlasti ei rahulda.»