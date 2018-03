* Kolmele Järvamaa omavalitsusele kuuluva ASi Väätsa Prügila varad plaanitakse maha müüa Eesti ühele suurimale jäätmekäitlusfirmale. Mida täpsemalt müüakse ja mis hinnaga on nii suur saladus, et isegi omavalitsusjuhid ei tea seda.



* Järgmisel aastal toob riik pealinnast Järvamaale poolsada töökohta. Suurem osa neist läheb Türile, kuid peaks jätkuma ka Paidesse ning mujalegi.



* Paide linnavalitsus kuulutab lähiajal välja konkursi, et leida uus direktor praegusele Paide ühisgümnaasiumile, tulevasele Hillar Hanssoo nimelisele Paide põhikoolile.



* Eelmisel nädalal selgusid Türi valla kaasava eelarve ettepanekute seast enim poolthääli kogunud kavandid. Kõige rohkem korjas hääli Laupa kooli välijõusaali kavand, ent toetusraha jagub ka Kabala laululava remonditöödeks. Soodsate tingimuste korral pudeneb eelarvest toetust ehk ka Käru kooli õuesõppeklassi kavandile.



* Kui eelmisel aastal tuli Paide vallas elaval perel laste huviringi eest tasuda vaid 30 protsenti, siis pärast ühinemist Paide linnaga jääb huviringi tasu enda kanda, kuid taotleda saab transporditoetust.



* Teisipäeva õhtul läks Paide linnameeskond oma tänavuse hooaja kolmandas kohtumises Paide kunstmurustaadionil vastamis Pärnu Vaprusega. Mäng lõppes 2:2 viigaga, mille üle polnud keegi võõrustajatest õnnelik.



* Peter Phillipsit teatakse kogu maailmas kui vanamuusika superstaari ja suurt eeskuju, kes oma filigraansete tõlgendustega on muutnud arusaamist selle ajastu muusikast. Ta on üle 40 aasta tegutsenud legendaarse inglise vokaalansambli The Tallis Scholars juhina ning saavutanud kuulsuse eelkõige renessanssmuusika esitamisega. Reedel astub ta külalisdirigendina Eesti filharmoonia kammerkoori ette Paide kirikus toimuval kontserdil.