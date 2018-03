Järvalane vaatleb Venemaal presidendi valimisi

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi sõnas, et valimiste vaatlemine on üheks oluliseks mooduseks, et parlamendisaadikud saaksid jagada oma kogemusi ja teadmisi. Nii ootab ta huviga minekut rahvusvahelise vaatlejana 18. märtsil toimuvatele Venemaale presidendi valimistele. „Saan anda vaatlejana oma panus ning jälgida Venemaa siseriiklike demokraatlike protsesside arengut,” lausus ta.

Parlamendiliikmena on Marrandi ülesanne jälgida kuivõrd on valimised õiglased ja läbipaistvad. „Samuti kas need vastavad vabadele valimistele esitatud nõuetele nagu on sätestatud 1990. aasta Kopenhaageni dokumendis,“ selgitas ta.

Marrandi töötab ühes meeskonnas koos Norra parlamendisaadikutega ja nad vaatlevad valimisi Moskva lähiümbruses. Enne vaatlejate jagunemist kahe- ja kolmeliikmelisteks meeskondadeks toimuvad põhjalikud briifingud, kohtumised poliitiliste kandidaatide, valitsusväliste organisatsioonide ning rahvusvaheliste ekspertidega.

