Põllumehed Türil toimuva konverentsi eel: Eestil on head eeldused mahetoodete edukaks ekspordiks

„Mahepõllumajandusmaa pind on Eestis kiiresti kasvanud ja loonud hea baasi mahetoodangu suurendamiseks. Peaksime nüüd keskenduma mahetoodete väärtusahelate arendamisele, et tarbijateni jõuaks üha enam mahetoitu, seda nii kodu- kui välisturgudel. Kitsaskohaks on mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatustoodangu vähene väärindamine ja töödeldud toodangu eksport. Konverentsil analüüsitakse, kuidas suudaksime üha enam liikuda mahetooraine tootjast mahetoodete väärindajaks ja mahetoodete eksportijaks,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on huvi mahetooraine töötlemise ja mahetoodete tootmise vastu jõudsalt kasvanud. Konverentsil räägivad oma kogemusest erinevate toidutootmise valdkondade tunnustatud ettevõtjad: Saaremaa Piimatööstuse, Liivimaa Lihasaaduste Wabriku, osaühingute Moe, Chaga, ja Anu Ait ning maheviljaühistu Wiru Vili eestvedajad. Osalejatele antakse ülevaade turusuundumustest teravilja, söödatoomise, alkoholitööstuse, veiseliha, marjade, puu- ja köögivilja ning piimatoodete valdkondades. Samuti räägitakse konverentsil arengutest koduturul ning sektori usaldusväärsusest, mis on mahetootjate ja -toodete kõige olulisem kapital.

Põllumajandusameti andmetel oli 2017.a lõpu seisuga Eestis 199 947 ha mahepõllumajandusmaad, millest natuke üle poole oli põllumaa ja ligi 47% püsirohumaa. Aastaga on mahepõllumajandusmaa pind suurenenud 8%. Suur osa mahedast põllumaast on omakorda lühiajalise rohumaa all (üle 39%), pea sama suur on ka maheteravilja pind (ligi 39%). Mahepõllumajandusmaa moodustab ca viiendiku Eestis kasutatavast põllumajandusmaast.