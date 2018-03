Kesklinna Pizzakioski kõrvale rajas avaliku tualeti kohalik ettevõte AS Kuma, kes hakkab seda linnale rentima.

Paide abilinnapea Siret Pihelga selgitusel otsustas linnavalitsus määrata tualeti kasutuskorra hinnaks 20 senti. Aastaid tagasi kiriku taga asunud avalikus tualetis müüs teenindaja pileteid, kuid nüüd tuleb münt uksel olevast avast sisse libistada. Pihelgas lisas, et tualett on tasuline seetõttu, et hoida eemal rüüstajaid.