* Õpilaste, lastevanemate ja haridustöötajate huvi Paidesse loodava riigigümnaasiumi vastu oli niivõrd suur, et kolmapäeval Järvamaa kutsehariduskeskuse auditooriumis peetud infokoosolekule tulijad vajasid lisatoole.



* Paide Halduse juhatuse liige ja Keskerakonna Paide osakonna esimees Janno Lehemets peab kuriteo sooritamise tõttu tegema kakssada tundi üldkasulikku tööd.



* Lähiajal saabub Paide muusika- ja teatrimajja kingitusena valgustehnika, millist pole isegi Estonia teatril.



* Türi ühisgümnaasiumis reedel aset leidnud keeleteokonkursi lõpuaktusel kuulutati välja 2017. aasta parimad keeleteod. Tegijatele andis auhinnad üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps.



* Märtsi keskpaik on Eestis karude taliuinakust ärkamise aeg. Järvamaal on juba märgatud metsaottide jälgi, ja mida vesisemaks ilmad lähevad, seda enam hakkavad meie metsade suurimad kiskjad ringi liikuma.



* Seda, et sel aastal telesaate «Eesti otsib superstaari» kümne parima sekka on asja lausa kahel Järvamaa noormehel, pole varem küll juhtunud. Koigi noormehele Mait Mikussaarele (19) on see teine kord superstaarisaates end proovile panna. Oma muusikaliteatrit omav Türilt pärit Kaarel Orumägi (22) võttis saatest osa esimest korda sooviga leida endale see õige ja sobiv muusikastiil.



* Purdi mõisas korraldab kevadise pööripäeva rituaali Paidest pärit selgeltnägija Liina Velsker. Perekonna musta lambana on ta kogenud elu pahupoolelt nii mõndagi, vaid narkomaanile ei saa ta olla hea nõuandja.



* Kui Türilt pärit Kaidi Kori perekonnale teada andis, et ta Indiasse läheb, polnud seal just ülemäära rõõmsaid nägusid näha. See polnud puhkusereis. Reisile. Vabatahtlikuna. Indiasse. Kolmeks kuuks. Kaasas võhivõõras saksa noormees.