Kogudus aitab töötutel tööd leida

Koguduse diakon Tiit Lastik selgitas, et vabatahtlik töö on võimalus inimesele saada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi, olla aktiivne, anda oma panus ühiskonna ja kogukonna arengusse ning õppida lähemalt tundma eri töövaldkondi. See on aga midagi, mis toetab tööotsinguid.