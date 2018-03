* Eile päeval joonistas Järva vallas Tammekülas asuva Uue-Linna talu nelja-aastane peretütar Kelly kodus hunte, sest pühapäeva õhtul tuli talle sünnipäevaks kingitud koer Ruudi tuppa huntidest puretud kõriga, teine koer Muki on siiani kadunud.



* Reede on Koerus tavapärasest pidulikum, sest kauaoodatud esmatasandi tervisekeskus, mis on esimene Järvamaal, avab ametlikult uksed. Ruumi on seal kolmele perearstile koos pereõdedega, samuti ämmaemandale, füsioterapeudile, koduõenduse ja psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks. Tugiteenusena jätkavad hambaarst ja apteek.



* Türi vald sai KredExilt 418 000 eurot toetust Türil Wiedemanni tänava ääres asuva elamu-büroohoone ümberehitamiseks üürielamuks. Seni hoone esimesel korrusel tegutsenud ettevõtjad ja asutused peavad oma rendipindadelt lähitulevikus välja kolima.



* «Kui ta seal aedade vahel seisis...,» ütleb 2018. aasta Järvamaa laulu- ja tantsupeo idee autor Tiina Kivimäe. Ta on mõtetega 2016. aasta 28. mai õhtus. Ka siis oli ta üks peo autoreist.

Koerulane Uno Aan oli just kätte saanud Järvamaa elutööpreemia ja pidas kõnet. Õhtupäike soojendas laulukaare all seisjaid.

Just sel õhtul hakkas Tiina Kivimäe peas idanema mõte Uno Aani kaasamisest laulu- ja tantsupeosse. Kuidas, Kivimäe siis veel ei teadnud. Sobiv hetk saabus, kui kuulutati välja 2018. aasta peo ideekonkurss. «Juba siis, kui kavandi esitasin, nägin teda selles rollis, aga ei tihanud sellest temaga varem rääkida,» lausus ta.



* Laupäeva 15. korda Paides olnud konkursil MoeP.A.R.K näitas oma loomingu paremikku 20 noort moeloojat kolmes vanusrühmas. Parima suhtes olid tööde hindajad ja pealtvaatajad ühte meelt.



* Tänavusel töö- ja karjäärimessil on töökohtade asemel tähelepanu all oskused, millega leiab ettevõtetes rakendust, uudistama on oodatud kõik tööst huvitatud inimesed.