Türil tähistatakse kevade algust

Kogunetakse kell 17.45 kesklinna pargis. Austades traditsioone tõmmatakse käima muruniiduk. On kevade allee ja Muromoori vastuvõtt. Avatud on parginäitus, milles on osalised inimesed ise. EV100 vaimust kantuna on kohal 100 tantsijat ja Türi Ühisgümnaasiumi näitetrupp oma kogemusteatriga.

Kell 19 saab Türi Kultuurimajas nautida Curly Strings kontserti. Pilet kohapeal ostes 10 eurot, eelmüügist 7 eurot.

Eesti kevadpealinn on aunimetus, mida kannab Türi igal kevadel aastast 1999 20. märtsist kuni 20. juunini. Kevadpealinna maskott on mururoheline ja lilleline Murumoor.