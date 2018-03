Parima tööandja sertifikaadi saanud ettevõte tegutseb ka Mäos

Eestis on Saint-Gobain ainuke ettevõte, kes on pälvinud Hollandi Top Employers Institute’i antud tunnustuse. Kogu maailmas on kokku vaid 13 organisatsiooni, kes seda tiitlit tänavu kannavad. Ettevõttel asub Mäos Saint-Gobain Glass Estonia SE Mäo klaasitehas.

Parima Tööandja (Top Employer) sertifikaat antakse ettevõtetele, kes näitavad kõrgeimaid standardeid töötajate eest hoolitsemisel. Sertifitseerimise protsess võtab aega ühe aasta ning see viiakse läbi tuginedes erinevatele uurimustele ja põhjalikele audititele, mille käigus analüüsitakse 600 näitajat. Ettevõttes hinnatakse palgasüsteemi, töötajatele pakutavaid lisahüvesid, töökorda, koolitusi ja karjääri kujunemist, karjäärivõimalusi ning ärikultuuri. Sertifitseerimise protsess on rangelt kontrollitud kolmanda osapoole poolt.

Saint-Gobaini Eesti ja Soome ettevõtteid pärjati teist aastat ning Taani ja Rootsi ettevõtteid kolmandat aastat järjest Parima Tööandja (Top Employer) tiitliga.

Saint-Gobain Ehitustooted tegevdirektor Mart Arro: “Parima Tööandja tiitel tugevdab Saint-Gobaini kui hea tööandja mainet. Meie ettevõtete töötajad hoolivad töötasu kõrval üha enam kaasaegsetest töötingimustest, heast väljaõppest ja meeldivast organisatsioonikultuurist. Tegeleme järjepidevalt sellega, et meie ettevõttes oleks hea töötada ning piisavalt võimalusi eneseteostuseks. Kui töötajad on pühendunud ja nende silm särab, siis on rõõmsad ka meie kliendid!"

Saint-Gobain, Mart Arro (vasakul) FOTO: Annika Haas

Saint-Gobain Glass Estonia SE juhataja Andi Kasak: “Parima Tööandja tiitli kätte saamine ei ole meie ettevõtetele olnud eesmärk omaette. Hea ja turvaline töökeskkond ning iga töötaja isikliku arengu toetamine on olnud meie organisatsioonikultuuri nurgakivideks läbi paljude aastate. Nii paneme täna ja edaspidi meie tehastes aluse efektiivsuse kasvuks. Inimesed on pühendunud ja valmis ettevõtte eesmärkide ja kliendi rahulolu nimel pingutama.”

Saint-Gobain, Andi Kasak FOTO: Annika Haas

Ehituse ABC keskuste operaatorfirma Optimera Estonia juht Dmitri Drajev: “Konkurentsitihedal turul kaalub klient põhjalikult, kuhu vajalikke tooteid ostma minna ja ettevõtted analüüsivad, kellega koostööd teha. Eelistatumad on need, kes on vastutustundlikud oma ettevõtmistes. See tiitel annab meie klientidele kinnitust, et hoolime oma töötajatest. Kui töötajad on õnnelikud ning tunnevad, et me nende jaoks panustame, teenindavad nad ka meie kliente suurepäraselt.”

Saint-Gobain Balti ja Põhjamaade regiooni personalijuht Steen Vejlgaard: “Oleme sertifikaadiga ametlikult tunnustatud selle töö eest, mida me teeme oma töötajate heaks. Top Employers Institute sertifitseerib ettevõtteid üle maailma, nad on selle valdkonna eksperdid. Seega me ei usu ainsatena, et teeme head tööd, meil on ka Top Employers Institute´i kinnitus. Alustasime Taanis ja Rootsis ja on hea tõdeda, et Soome ja Eesti on paadis juba teist aastat.”

Parima Tööandja sertifikaat kuulub järgmistele Saint-Gobaini Eesti ettevõtetele:

Saint-Gobain Glass Estonia SE, mis koosneb kolmest äriüksusest: SG Sekurit Eesti (autoklaaside tootmine), Glassolutions Baltiklaas (klaaspakettide, lamineeritud ja karastatud klaasi tootmine), SG Autover-Autoklaas (autoklaaside müük ja paigaldus).

Saint-Gobain Ehitustooted – kaubamärgid Isover, Gyproc, Ecophon, Weber, Fibo - müük, tootmine ja arendus.

Leca Eesti – kergkruusatooted, tootmine.

Optimera Estonia - ehitusmaterjalide ja tööriistade müük, Ehituse ABC keti operaator.

Saint-Gobain fibotehas FOTO: Sven Tupits